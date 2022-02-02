ارتفاع نسبة زوار البترا الشهر الماضي 220 %

الوكيل الإخباري - ارتفعت نسبة زوار مدينة البترا الأثرية من السياحة المحلية والعربية والأجنبية في شهر كانون الثاني الماضي إلى 220 بالمئة، مقارنة مع الشهر المماثل من عام 2021.

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وقالت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي في بيان اليوم الأربعاء، إن الإحصائية أظهرت أن 14866 زائرا من الجنسيات كافة قدموا إلى البترا خلال الشهر الماضي، بينما بلغ عدد الزوار في كانون الثاني من العام الماضي 3517 زائرا من الجنسيات كافة، أي بزيادة نسبتها 220 بالمئة.



وأشارت إلى أن من بين الزوار 10742 أجنبيا و1115 عربيا و3009 اردنيين خلال الشهر الماضي.



واكد رئيس مجلس المفوضين الدكتور سليمان الفرجات، أن مدينة البترا في العادة تشهد تراجعا في أعداد الزوار لشهر كانون الثاني مقارنة مع شهر كانون الأول، متوقعا تحسن الحركة السياحية خلال الموسم السياحي في شهر آذار المقبل.



وقال إن السلطة تسعى لتحسين الخدمات المقدمة للسياح المحليين والعرب والأجانب من خلال عدة مشاريع تعمل عليها حاليا، أبرزها ربط وسط البلد بالشارع السياحي، وتشغيل القرية التراثية، كما تستهدف رفع عدد الغرف الفندقية في البترا من خلاف تشجيع الاستثمار في هذا المجال.



يذكر أن مدينة البترا شهدت نموا تصاعديا في أعداد الزوار خلال العام الماضي بعد تأثرها بشكل كبير بالإغلاقات وتداعيات فيروس كورونا خلال عام 2020 وبدايات عام 2021.