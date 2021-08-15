ازدحامات مرورية خانقة في عمان صباح اليوم

الوكيل الإخباري - تشهد عدد من مناطق العاصمة عمان ، ازدحامات مرورية خانقة منذ صباح اليوم الأحد .

اضافة اعلان

وقد حطّت على مكاتب "الوكيل الإخباري" صورا لازدحامات مرورية، تزامنت مع بدء تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم ، لتنفيذ الفاقد التعليمي ، عدا عن توجه الموظفين في القطاعين العام والخاص إلى أعمالهم .

وقد حال ذلك دون وصول الموظفين إلى أعمالهم في الوقت المناسب.

كما وأكدت إدارة السير، اليوم الأحد، على انتشار واسع لمرتبات الإدارة في العاصمة ومختلف المحافظات تترافق مع عودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية حفاظاً على الانسيابية المرورية والتأكد من التباعد الجسدي داخل مركبات نقل الطلاب .



