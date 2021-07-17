الفراية يؤكد على أن مد جسور التعاون مع العراق يأتي بتوجيهات ملكية مباشرة

الوكيل الإخباري -

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بحث وزير الداخلية مازن الفرايه لدى لقائه في مكتبه اليوم السبت السفير العراقي في عمان حيدر العذاري ، سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ، لا سيما في المجالات الأمنية والاقتصادية وبعض القضايا المتعلقة بالجالية العراقية في عمان.وقال وزير الداخلية في بداية اللقاء ، إن الاستمرار في مد جسور التعاون مع العراق الشقيق في كافة المجالات ، يأتي بتوجيهات ملكية مباشرة للحكومة بضرورة المضي قدما في ذلك إلى ابعد مدى ، تحقيقا لمصالح الشعبين الشقيقين.وأبدى الوزير الفرايه، كامل الاستعداد لتذليل أية عقبات أو معوقات قد تواجه الأشقاء العراقيين أثناء دخولهم إلى المملكة واقامتهم فيها ، وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.من جهته أشار السفير العراقي إلى بعض القضايا المتعلقة بالجالية العراقية في عمان ، معبرا عن شكر بلاده لحجم التعاون الذي يبديه الاردن ، والتسهيلات التي يقدمها للعراقيين القادمين إلى المملكة والمقيمين فيها.وأكد ضرورة تعزيز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين ، مشيدا بمستوى الأمن والاستقرار والبيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة.وفي نهاية اللقاء ، اتفق الطرفان على الاستمرار في عملية التنسيق والتشاور حيال القضايا التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.