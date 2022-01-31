ازدهار تربية الخيول في محافظة مأدبا

الوكيل الاخباري - شهدت مهنة تربية الخيول في محافظة مأدبا، تطورا كبيرا واهتماما لافتا من عدة شرائح بالمجتمع، بهدف حماية الإرث الثقافي للأجداد من الاندثار وتعزيز ثقافة الفروسية.



وتعد السياحة النواة الأساسية للاقتصاد في مأدبا، لوجود العديد من الأماكن والوجهات التاريخية المميزة، حيث تسهم تربية الخيول بجذب الزوار وانتعاش السياحة المحلية، ورفد الاقتصاد الداخلي، وتوفر فرص عمل محلية من جهة، وفرص استثمار للعاملين في القطاع من جهة أخرى.

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