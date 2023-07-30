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الأحد، 30-07-2023 11:37 ص

استشاري جهاز هضمي يوضح حول أعراض واسباب التسمم من البطيخ

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

 

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قال استشاري أمراض الجهاز الهضمي الدكتور محمود خليل الشيخ أن حالات التسمم بفاكهة البطيخ والشمام شائعة جداً في الصيف .

وفي تصريح لموقع الوكيل الاخباري اكد ان اسبابها تعود الى سوء استخدام الفاكهة، فتعرضها لدرجات الحرارة العالية يجعلها قابلة للفساد وتصبح اكثر عرضة للتسمم، مضيفا أن "تعليم البطيخ بالسكينة" يجعله اكثر عرضة للتلوث ، مؤكداً على ضرورة عدم فتح البطيخ الا حين تناوله.
 
وحول اعراض الاصابة بتسمم بالبطيخ ، اكد الشيخ انها تبدأ بعد 4-6ساعات من تناوله وتتمثل بغثيان وصداع وارتفاع درجات الحرارة والقيء المتكرر بالاضافة الى الاسهال .

واردف الشيخ أن معظم حالات التسمم تكون خفيفة ويتم الشفاء منها بشكل تلقائي، ولكن بعض الحالات تستمر الى وقت أطول وتشتد خصوصا عند الاطفال وكبار السن والمرضى وتتطلب ادخال المستشفى لاعطاء المغذيات والادوية اللازمة .

وفي نهاية حديثه نصح الشيخ بعدم تناول البطيخ الا بعد غسله جيداً وحفظه بالثلاجة ، والابتعاد عن  اختيار البطيخ الذي يكون عرضة لاشعة الشمس لساعات طويلة ،وتجنب تناوله في بداية الموسم كونه غير ناضج ، وعدم تناوله بعد 24 ساعة من فتحه مؤكدا ان مدة صلاحية فاكهة البطيخ في الثلاجة يوم واحد فقط .


جاء حديث الشيخ مع  كثرة إقبال الأشخاص على تناول البطيخ في فصل الصيف، وتزامناً مع الحديث عن تسممه بالأسواق نتيجة استخدامات غير صحية للمبيدات الزراعية 


 




 

 


 

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