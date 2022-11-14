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الإثنين، 14-11-2022 04:27 م

استشاري غدد يشرح ظواهر لمرض السكري تستدعي زيارة الطبيب

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي 

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شرح استشاري الغدد الصماء والغدة الدرقية والسكري الدكتور صبحي أبو سنبل أن السكري هو مرض يصيب الإنسان عندما يقلّ إفراز الإنسولين في البنكرياس، والإنسولين هو هرمون ينظم السكر في الدم .

وقال أبو سنبل في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن لمرض السكري نوعين الأول سكري الأطفال  وهذا النوع لا يرتبط بالسمنة وغير مقاوم للأنسولين يتمثل بخلل في جهاز المناعة وعلاجه الأنسولين ، أما النوع الثاني يرتبط بفئة كبار السن وهذا النوع  مقاوم للانسولين ويرتبط بالسمنة والوراثة ، بالاضافة لسكري الحمل ويصيب النساء الحوامل ويتبين بالفحص المسبق في الأشهر الأولى من الحمل

وأوضح أن الاسباب الرئيسية للاصابة بمرض السكري تكمن بالعوامل الوراثية والسمنة والوزن الزائد وتدهور الحالة النفسية والتعرض للصدمات الشديدة والتقدم في العمر واضطراب الحمل للمرأة.

وأشار ابو سنبل الى 4  اعراض ظاهرة و رئيسية تعد مؤشر للاصابة بمرض السكري وتستدعي زيارة الطبيب منها "نزول حاد في الوزن بلا مبرر وكثرة التبول وخاصة في فترة المساء " من 12-13 مرة ونشفان في الفم وكثرة الحاجة لشرب السوائل والجوع الدائم ".


أما الأعراض الثانوية تتمثل بالتهاب المسالك البولية مع عدم الشفاء منها وجروح لا تلتئم  بالاضافة للشعور بالارهاق والنعاس .


وحذر من المضاعفات المزمنة والخطيرة لمرض السكري التي تتمثل بخلل في شبكية العين وخلل في وظائف الكلى مما يؤدي للفشل الكلوي وخلل في شرايين القلب .

وأكد ابو سنبل ان مدة الفحص الدوري لمريض السكري كل 3 اشهر وفقا للجمعية الأمريكية 



ووجه الدكتور صبحي ابو سنبل نصائح للوقاية من مرض السكري منها تغيير نمط الحياة وتجنب الأكل المليء بالزيوت والاتجاه للاكل الصحي ، وممارسة الرياضة

 




 

 


 

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