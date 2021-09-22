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الأربعاء، 22-09-2021 02:17 م

استطلاع الوكيل:82% يرون أن عدم تسجيل قيد أمني لقضايا المخدرات لأول مرة يساهم في انتشارها

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - طرح موقع "الوكيل الإخباري" استطلاع رأي عام بشأن عدم تسجيل قيد أمني لمن تاجر أو تعاطى المخدرات لأول مرة .

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وبحسب الاستطلاع أظهرت النتائج أن 82% من المشاركين أشاروا أن عدم تسجيل قيد أمني لمن تاجر أو تعاطى المخدرات لأول مرة سيساهم على انتشارها في المملكة.


وبنسبة 18% من المشاركين أكدوا أن تعديل قانون المخدرات وعدم تسجيل قيد أمني في المرة الأول من تعاطي المخدرات أو الإتجار بها لا يزيد من انتشارها في المجتمع. 

 

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