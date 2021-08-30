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الإثنين، 30-08-2021 09:18 ص

الأردن يدين الهجوم على قاعدة العند الجوية اليمنية

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الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الاعتداء الذي شنته ميليشيات الحوثي على قاعدة العند الجوية اليمنية بمحافظة لحج الأحد، وأسفر عن وقوع العشرات من القتلى والجرحى.

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وشددت الوزارة على موقف المملكة الثابت بإدانة واستنكار كافة الممارسات والأفعال الإرهابية.


وأكدت الوزارة على وقوف المملكة المطلق وتضامنها التام مع الأشقاء في الجمهورية اليمنية في وجه كل ما يهدد أمنهم واستقرارهم.


وأعربت الوزارة عن خالص التعازي، وصادق المواساة لشعب وحكومة الجمهورية اليمنية الشقيقة وذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

 

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