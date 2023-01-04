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الأربعاء، 04-01-2023 11:18 ص

استفادة 14422 شخصا من البرنامج الوطني للتشغيل

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الوكيل الاخباري- بلغ عدد الملتحقين بعمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل 2022 "تشغيل" 14422 شخصا ضمن اتفاقيات مع 829 منشأة من مؤسسات القطاع الخاص.
وبحسب إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أخيرا، بلغ عدد المستفيدات من البرنامج 7630، كما بلغ عدد المستفيدين ضمن البرنامج من منتفعي صندوق المعونة الوطنية 1114، من بينهم 511 من الإناث.

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ووفر البرنامج الذي انطلق في شهر نيسان الماضي 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، اعتمادا على الطلب من القطاع الخاص.


وبلغ إجمالي عدد الباحثين عن العمل المسجلين في البرنامج 43076، وعدد الشواغر المتاحة في سوق العمل من خلال البرنامج 43933.


ويكون التشغيل من قبل أصحاب العمل وفقا لاحتياجاتهم وبالتنسيق مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والمجالات، وتقديم حوافز مالية لمدة ستة أشهر للعامل الواحد بواقع 150 دينارا، تتوزع على 130 دينارا (دعم أجور) + 10 دنانير (دعم اشتراكات ضمان اجتماعي) + 10 دنانير (بدل تنقلات).


ودعا البرنامج الباحثين عن العمل إلى التقديم من خلال زيارة مديريات وأقسام التشغيل في محافظات المملكة كافة أو مراكز تقديم الخدمات المعلنة على www.tashgheel.gov.jo .

 




 

 


 

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