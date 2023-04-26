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الأربعاء، 26-04-2023 11:57 ص

استفادة 21296 شخصا من البرنامج الوطني للتشغيل

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الوكيل الإخباري- بلغ عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل الذين تم توقيع عقود عمل لهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص 21296 شخص التحقوا بعملهم ضمن اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص والبالغ عددها 974 منشأة.

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وقالت وزارة العمل في آخر احصائية عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه بلغ عدد المستفيدين من الذكور 11024، ومن الإناث10272.

ويكون التشغيل من قبل أصحاب العمل وفقا لاحتياجاتهم وبالتنسيق مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والمجالات، وتقديم حوافز مالية لمدة ستة أشهر للعامل الواحد بواقع 150 دينارا، تتوزع على 130 دينارا (دعم أجور) + 10 دنانير (دعم اشتراكات ضمان اجتماعي) + 10 دنانير (بدل تنقلات).

 

ودعا البرنامج الباحثين عن العمل إلى التقديم من خلال زيارة مديريات وأقسام التشغيل في محافظات المملكة كافة أو مراكز تقديم الخدمات المعلنة على www.tashgheel.gov.jo .

 


 




 

 


 

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