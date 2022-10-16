الأحد 16-10-2022
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الأحد، 16-10-2022 07:35 ص

أسعار الخضار والفواكه اليوم الأحد

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3322.049 طن، توزعت على 1964.342 طن خضار،1072.395 طن فواكه، و 285.311 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1266.582 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 30 إلى 65 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 25 إلى 50 قرش، الليمون من 50 إلى 100.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاحد:



 




 

 


 

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