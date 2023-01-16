الإثنين 16-01-2023
الوكيل الاخباري

الملكة تطلع على برامج وأنشطة جمعية سيدات بيت الورد بالعقبة

تيك توك يصدر بياناً بشأن رفع الحظر المفروض عليه بالاردن

ولي العهد يفتتح مركزا لشركة "ديلويت" العالمية بعمان

العثور على جثة مواطن داخل منزله في الزرقاء

الخصاونة: العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار

اطلاق منصة حكومية جديدة

الملك: عامل الوقت في تنفيذ الحكومة لخطة الاستثمار مهم

ورشة حول ضمان المشاركة الهادفة خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل للأردن

إطلاق الدورة الثامنة لمشروع طريقي

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد

الإثنين، 16-01-2023 10:43 ص

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي

0L5A1048


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 2908.054 طن، توزعت على 1773.822 طن خضار،877.770 طن فواكه، و 256.462 طن ورقيات.

اضافة اعلان


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 320.970 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 35 إلى 55 قرش، بطاطا من 25 إلى 40 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 15 إلى 30 قرش، الليمون من 50 إلى 80 ، زهرة من 15 إلى 30 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين :



 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image63c575fed0be2

الملكة تطلع على برامج وأنشطة جمعية سيدات بيت الورد بالعقبة

wwww

تيك توك يصدر بياناً بشأن رفع الحظر المفروض عليه بالاردن

w

ولي العهد يفتتح مركزا لشركة "ديلويت" العالمية بعمان

بشر-الخصاونة

الخصاونة: العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار

1120221223170957202002

اطلاق منصة حكومية جديدة

35f7d5a8-officialhm

الملك: عامل الوقت في تنفيذ الحكومة لخطة الاستثمار مهم

أخبار متعلقة
0L5A5734

أسعار الخضار في السوق المركزي الخميس - تفاصيل

0L5A5737

انخفاض سعر الزهرة في السوق المركزي

0L5A1048

انخفاض ملحوظ على سعر الخيار محلياً اليوم

0L5A5727

انخفاض أسعار الخيار والبندورة اليوم

0L5A1045

ارتفاع أسعار أصناف من الخضار في السوق المركزي

0L5A5730

استقرار أسعار الخضار اليوم الاحد