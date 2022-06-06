الإثنين 06-06-2022
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الإثنين، 06-06-2022 07:02 ص

استقرار أسعار الخضار محلياً الاثنين - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين 3892.895 طن، توزعت على 2883.762 طن خضار،847.437 طن فواكه، و 161.697 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1555.936 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 25 قرش، بطاطا من 25 إلى 40 قرش، بندورة من 15 إلى 30 قرش، خيار من 15 إلى 25 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الإثنين:



 




 

 


 

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