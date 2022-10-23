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الأحد، 23-10-2022 03:03 م

اللوجستية الأردنية: كلف الشحن ارتفعت بشكل جنوني والاسعار التحدي الأكبر

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف رئيس النقابة اللوجستية نبيل الخطيب أن أسعار الشحن ارتفعت بشكل عام خلال الشهر الماضي حتى وصلت للضعف تقريباً مقارنة عما كانت عليه قبل 4 أشهر من العام الحالي.

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وقال الخطيب لـ" الوكيل الإخباري" إن الشحن البحري والجوي بشكل عام ومن الصين على وجه الخصوص شهد ارتفاعاً كبييراً، حتى وصل تكلفة (الحاوية 40 قدم) قرابة 3 آلاف دولار للشحن البحري، كما ارتفعت تكلفة الشحن الجوي قرابة 4 دولار لكل 1 كيلو من البضائع، واصفاً هذا الارتفاع  بـ (الجنوني).


وأضاف أن أسباب ارتفاع كلف الشحن عديدة، أبرزها ارتفاع المشتقات النفطية في العالم، والخلل الذي أصاب سلاسل التوريد، وغيرها من الأسباب السياسية والصراعات.


وأشار الخطيب إلى أن ارتفاع كلف الشحن سوف ينعكس بالضرورة على الأسعار، موضحاً أن السعر يُحسب بقيمة أجور الشحن يضاف إليها قيمة المنتج ذاته.


ونوه إلى أن التحدي الأكبر لدينا في الأردن كان يتعلق بالكلف والاسعار، موضحاً أنه بالرغم من الاختلال الذي أصاب سلاسل التوريد إلا أنه لم نشهد انقطاع أو نفاذ أي سلعة في المملكة.


وفيما يخص حركة الشحن خلال فصل الشتاء والمستهلكات الخاصة بهذا الفصل، أكد الخطيب أنه من غير المتوقع أن يكون هناك أي صعوبات في حركة الشحن، خاصة المواد النفطية.


وأكد أن بعض مستهلكات الشتاء لدينا فيها فائض، نتيجة ضعف الحركة الشرائية، طارحاً مثال الملابس الشتوية والتي ما زالت في مخازن التجار منذ الموسم الماضي.

 




 

 


 

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