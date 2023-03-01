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الأربعاء، 01-03-2023 12:36 م

استكمال أعمال تأهيل وتطوير المبنى العثماني في جرش

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الوكيل الاخباري- أنهت وزارة السياحة والآثار أعمال تأهيل وتطوير المبنى العثماني في جرش، الذي موّل من مخصصات مجلس محافظة جرش للعام 2022، وفق مدير سياحة المحافظة فراس الخطاطبة.

وقال الخطاطبة، الأربعاء، إن الانتهاء من أعمال وصيانة المبنى العثماني "سيعزز المنتج السياحي والأثري"، حيث يحتوي الطابق الأول على معروضات لوثائق تاريخ الأردن والطابق الثاني سيتم استخدامه كفرصة استثمارية.

وأشار إلى أن المبنى العثماني "سيكون نقله نوعية للسياحة داخل المحافظة"، متوقعا أن يكون المبنى "نقطة جذب سياحية" للزوار سيما وأنه يمتاز بخصوصية تاريخية وتراثية.

وشملت أعمال الصيانة والتأهيل للمبنى، تأهيل ساحاته الخارجية وأرصفة المبنى وتأهيل المبنى نفسه من الداخل والخارج.

وجرى إنشاء المبنى العثماني داخل الموقع الأثري في جرش في أواخر القرن التاسع عشر من حجارة الموقع الأثري على الطراز العثماني.

وزار الموقع الأثري منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية شهر شباط/فبراير 62،153 زائرا، حيث تشهد المحافظة حركة سياحية نشطة، وفق الخطاطبة.

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