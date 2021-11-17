استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

الوكيل الاخباري- أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس التاريخ، والجغرافيا ونظم المعلومات والتخطيط المكاني، وماجستير الجغرافيا التطبيقية، في جامعة اليرموك.

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كما أقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة اليوم الأربعاء، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم عالي، الإدارة التربوية، في جامعة جرش، وماجستير تربية خاصة / صعوبات تعلم/ برنامج، في جامعة عجلون الوطنية.

وأقر المجلس تشكيل لجان لمتابعة اعتماد برامج الدراسات العليا في الجامعات، وتشكيل لجان لمتابعة التزام الجامعات بتطبيق التعلم الإلكتروني بشكليه الكامل عن بعد والمدمج، والموافقة على السير بإجراءات ضمان جودة برامج البكالوريوس في الكلية العلمية للتصميم في سلطنة عمان.