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الأربعاء، 10-11-2021 01:21 م

التعليم العالي: لا قرار بتحويل مواد اجبارية للتعلم عن بعد

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب ، اليوم الأربعاء، إن الجامعات ملتزمة بنظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2021 والذي تم العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

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وقال الخطيب بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إنه و حتى اللحظة لا يمكن العودة عن التعليم الوجاهي، حيث أن جميع المحاضرات والامتحانات ستكون وجاهيا.


ولم يصدر قرار من الوزارة بتحويل 4 مواد اجبارية في الجامعة إلى  التعلم عن بعد، وفقاً للخطيب .


وبين أنه في حال حصول تراجع للوضع الوبائي في الجامعات، فإن صحة الطالب هي أولوية لدى وزارة التعليم العالي.

 




 

 


 

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