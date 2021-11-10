التعليم العالي: لا قرار بتحويل مواد اجبارية للتعلم عن بعد

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب ، اليوم الأربعاء، إن الجامعات ملتزمة بنظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2021 والذي تم العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

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وقال الخطيب بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إنه و حتى اللحظة لا يمكن العودة عن التعليم الوجاهي، حيث أن جميع المحاضرات والامتحانات ستكون وجاهيا.



ولم يصدر قرار من الوزارة بتحويل 4 مواد اجبارية في الجامعة إلى التعلم عن بعد، وفقاً للخطيب .



وبين أنه في حال حصول تراجع للوضع الوبائي في الجامعات، فإن صحة الطالب هي أولوية لدى وزارة التعليم العالي.