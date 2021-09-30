الخميس 30-09-2021
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الخميس، 30-09-2021 03:45 م

استمرار دوام أسواق الاستهلاكية المدنية ليوم غد الجمعة

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الوكيل الاخباري - قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية، سلمان القضاة، استمرار الدوام ليوم غد الجمعة، في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة 9 صباحاً وحتى الـ 4 عصراً.

وقال القضاة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن استمرار الدوام جاء لإتاحة المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعياً المواطنين إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيس بوك) للاطلاع على الأسواق التي ستباشر عملها.

وفي السياق ذاته، دعا القضاة المواطنين إلى الاستفادة من تخفيضات المواد والعروض الترويجية، المعلن عنها سابقاً والمتوفرة في أسواق المؤسسة.

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