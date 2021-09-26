الأحد 26-09-2021
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الأحد، 26-09-2021 09:56 ص

رسالة أمنية للأردنيين

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الوكيل الاخباري– قالت ادارة السير، اليوم الأحد، إن ساعات الصباح شهدت تدفقاً نشطاً للسير من مختلف المحافظات باتجاه العاصمة.

وأكدت أن مرتبات الإدارات المرورية “السير والدوريات الخارجية” تتعامل بشكل فوري مع أي من الإعاقات المرورية.

وبينت إدارة السير، أنه تم تفعيل رقم الشكاوي والملاحظات على الواتساب ضمن حملة "معاً نصل آمنين" للإبلاغ عن المستهترين وإرسال مشاهدات القيادة بتهور على الرقم المخصص 0770999030.

من جهتها، أكدت الدوريات الخارجية على ضرورة التحلي بثقافة الالتزام بقواعد السير ونبذ المخالفات وخاصة الخطرة منها حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق والتعامل بحزم مع هذه السلوكيات الخاطئة والخطرة .

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