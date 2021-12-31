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الجمعة، 31-12-2021 04:09 م

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية السبت

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الوكيل الاخباري - قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة استمرار الدوام ليوم غد السبت الذي يصادف (رأس السنة الميلادية) في كافة أسواق المؤسسة من الساعة 8.30 صباحاً وحتى الساعة 3.30 مساءً.

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وقال القضاة، ان استمرار الدوام ليوم غد جاء لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من المؤسسة.


كما أكد، ان خدمه التوصيل المنزلي مستمرة في توصيل الطلبات للمواطنين ليوم غد، داعياً المواطنين إلى الدخول إلى رابط المتجر الإلكتروني لطلب حاجاتهم من المواد.


ودعا القضاة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافه أمان عند التسوق وتحميل تطبيق سند، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة.

 




 

 


 

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