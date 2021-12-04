الصناعة والتجارة: ١٣ وزارة وجهة حكومية تتابع تطبيق أوامر الدفاع

الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن الحملات على المنشآت التجارية والصناعية لمراقبة الالتزام بأوامر الدفاع لا زالت مستمرة كالمعتاد.

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وقال الناطق الاعلامي للوزارة ينال البرماوي لـ"الوكيل الاخباري" إن الاجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي مستمرة للآن ولا تزال مطلوبة، وسيتم التفتيش على ذلك وتحرير مخالفات بحق غير الملتزمين، مشدداً على أنه لا تهاون.

وبين أن هنالك ١٣ وزارة وجهة حكومية تتابع مدى الالتزام بتطبيق أوامر الدفاع الخاصة بمتطلبات الصحة والوقاية من وباء كورَونا.