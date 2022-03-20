استمرار فعاليات التمرين العسكري الأردني السعودي (سحاب 4)

الوكيل الاخباري - استمرت فعاليات التمرين العسكري الأردني السعودي المشترك "سحاب 4" بين القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة السعودية التي بدأت منذ عدة أيام، ضمن خطة التمارين المشتركة التي يجريها البلدان؛ بهدف التدريب على التخطيط وتنفيذ عمليات الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل.



وأوضح مدير التمرين من الجانب السعودي الشقيق، العميد الركن مقبل بن محمد الحربي، أن المرحلة الأولى من التمرين انتهت بنجاح، ونفذت من خلالها المشاركون عدد من المهام مثل الاستطلاع الكيماوي الراجل والآلي، وإجراءات جمع العينات وتطهير وإخلاء المصابين حسب سلسلة الإخلاء الطبي، إضافةً إلى تنفيذ عمليات استطلاع منزل إرهابي يقوم بتصنيع مواد كيماوية وبيولوجية خطرة.

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