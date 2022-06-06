استمرار فعاليات مسابقة المحارب الدولية السنوية

الوكيل الاخباري - تستمر فعاليات مسابقة المحارب الدولية السنوية الثانية عشرة لليوم الثاني في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC)، بمشاركة عدد من الدول تتنافس على لقب المحارب 2022.



وقال الناطق الإعلامي باسم المسابقة العقيد الركن المتقاعد أحمد اللواما: "إن هذه الفعاليات صممت لتعزيز مفاهيم التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد، إضافة إلى اعتمادها على اللياقة البدنية العالية، والقدرة على التحمل والاعتماد على المسير بالمهمات والأسلحة الفردية" مشيراً إلى تفاوت الفعاليات من حيث الصعوبة؛ لإظهار المهارات وقدرات المشاركين على العمل تحت الضغط النفسي والبدني في أجواء من المنافسة والتحدي بين الفرق المتنافسة.



وأضاف اللواما أن المركز يستعين بفريق من المحكمين الدوليين من ذوي الخبرة العالية والواسعة في هذا المجال، وبالشراكة مع طاقم التدريب الأردني التابع لمركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة لضمان الحيادية ونزاهة نتائج المسابقة.

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واشتمل اليوم الثاني على فعاليتين للفرق المشاركة هما الانتقام، والكر والفر.