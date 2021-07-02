استمرار منع بيوت العزاء و التجمعات لأكثر من 20 شخصا

الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الصناعة والتجارة اليوم الجمعة رسما توضيحيا حول خطة الوصول إلى "صيف آمن".

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ويظهر الرسم ، وفق رصد "الوكيل الإخباري " إجراءات التجمعات في المرحلة الثانية من الخطة ، والتأكيد على استمرار منع فتح بيوت العزاء ومنع التجمعات لأكثر من 20 شخصا باستثناء الدعوات الاجتماعية في المنازل الخاصة والتي حددت لها الحكومة شروطا خاصة، إضافة إلى صالات الأفراح بحد أقصى 100 شخص.



واشترطت الحكومة أن لا يزيد العدد في الدعوات الاجتماعية بالمنازل الخاصة عن 30 شخصا في القاعات الداخلية، و50 شخصا في الساحات الخارجية.



