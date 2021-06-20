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الأحد، 20-06-2021 03:36 م

العرموطي لـ الوكيل: تعيين سفيراً جديداً في عمّان تحدياً للشعب الأردني ولمذكرتنا النيابية بالطرد

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال النائب صالح العرموطي إن مصادقة حكومة الاحتلال على تعيين سفيراً جديداً لها في عمّان يعتبر تحدياً صارخاً للشعب الأردني و للمذكرة الخطية النيابية التي دعت لطرد السفير من عمان.

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وأضاف العرموطي لـ الوكيل أنه على الحكومة رفض هذا القرار، تماشياً مع مطالب 130 نائباً، وشعباً بأكمله، طالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، على خلفية الحرب الأخيرة على غزة، وللاعتداءات على المقدسات الإسلامية، لافتاً إلى أننا نتعامل مع سياسة وليس مع أشخاص، بحيث يتوجب علينا قطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا العدو الذي ارتكب مجازر وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.

 

 

 

 

 




 

 


 

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