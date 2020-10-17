اشتباك مسلح خلال القبض على مطلوب خطير بوسط عمان

الوكيل الاخباري

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- مجدي الباطية - ألقت قوة من مديرية الأمن العام اليوم القبض على شخص مصنف بالخطير ومطلوب بقضايا متنوعة ، وبحقه عدد من القيود الجرمية ، وسط العاصمة .وبينت مديرية الأمن العام، أنه وعلى إثر تتبع وجمع المعلومات حول الاشخاص المطلوبين الخطيرين ، حددت موقع احدهم في احدى مناطق وسط العاصمة حيث داهمت القوة الأمنية المنزل الذي كان يتوارى فيه المطلوب ، والذي حاول الفرار إلى منزل أحد أقربائه ومقاومة رجال الأمن الذين طبقوا قواعد الاشتباك مما أدى إلى إصابته والقبض عليه، وجرى إسعافه لتلقي العلاج وحالته العامة متوسطة، وبوشرت التحقيقات.