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السبت، 17-10-2020 09:32 م

اشتباك مسلح خلال القبض على مطلوب خطير بوسط عمان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ألقت قوة من مديرية الأمن العام اليوم القبض على شخص مصنف بالخطير ومطلوب بقضايا متنوعة ، وبحقه عدد من القيود الجرمية ، وسط العاصمة .
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 وبينت مديرية الأمن العام، أنه وعلى إثر تتبع وجمع المعلومات حول الاشخاص المطلوبين الخطيرين ، حددت موقع احدهم في احدى مناطق وسط العاصمة حيث داهمت القوة الأمنية المنزل الذي كان يتوارى فيه المطلوب  ، والذي حاول الفرار إلى منزل أحد أقربائه ومقاومة رجال الأمن الذين طبقوا قواعد الاشتباك مما أدى إلى إصابته والقبض عليه، وجرى إسعافه لتلقي العلاج وحالته العامة متوسطة، وبوشرت التحقيقات.

 




 

 


 

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