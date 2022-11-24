اصابة 24 طالبة مدرسة بضيق تنفس ومدير مستشفى البشير يعلق

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مدير مستشفى البشير، الدكتور علي العبداللات، أنه تم اليوم الخميس، إدخال 24 طالبة مدرسة لقسم الطوارئ بعد تعرضهن لضيق بالتنفس، إثر استنشاق مادة الكلور المخلوط مع الفلاش.



وبين العبداللات لـ " الوكيل الإخباري" أن أعمار الطالبات ما بين 13-15 عاماً، منوهاً إلى أنهن يخضعن للعلاج بالأكسجين.



وأضاف أن حالتهن العامة مستقرة وسوف يغادرن المستشفى اليوم.



من جهته قال شقيق إحدى الطالبات لـ " الوكيل الإخباري" إنه تم نقل المصابات إلى طوارئ مستشفى البشير لتلقي العلاج، موضحاً أن الأهالي تجمهروا أمام الطوارئ.



وأضاف أن الطالبات من مدرسة العماوي الحكومية في عمّان ومن مختلف الفئات العمرية ( ثانوية وأساسي) قد أصبن بضيق في التنفس إثر استنشاق مادة الكلور

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