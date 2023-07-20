اصابتان بحادثي دهس في عمان

الوكيل الاخباري - تعرض أحد الأشخاص لحادث دهس صباح اليوم في منطقة شارع الجيش امام مجمع المحطة نتج عنه تباطؤ في حركة السير للقادم من جهة رغدان السياحي باتجاه المحطة، وتم اسعافه الى المستشفى ووصفت اصابته بالحسنة.



وقال مندوب إدارة السير المركزية إنه تم التعامل مع حادث دهس آخر لشخص صنفت حالته بالبليغة في منطقة شارع الجيش وعلل سبب الحادث بعدم اخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة اثناء القيادة من قبل السائق .

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