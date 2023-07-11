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الثلاثاء، 11-07-2023 10:17 ص

بعد 23 عاماً .. الامن يكشف صاحب المركبة المجهولة بإربد !

الأمن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ العاملين في الأمن الوقائي في محافظة إربد تمكّنوا من متابعة خيوط ومعلومات جديدة بحادثة دهس ووفاة وفرار وقعت قبل 23 عاماً في مدينة إربد ويلقون القبض على مرتكب الحادث ويحيلونه للقضاء. 

وفي تفاصيل القضية فإنّه وقبل أسابيع وردت معلومات جديدة للأمن الوقائي حول حادثة دهس وفرار وقعت في عام 2000 في مدينة إربد، إذ إنّ مركبة مجهولة قامت بدهس أحد الأشخاص أثناء مسيره بالشارع العام ولاذت بالفرار من المكان، إذ تم إسعاف المصاب من قبل المارة إلا إنّه ما لبث أنْ فارق الحياة ولم يتم في حينه الوصول لمرتكب الحادثة. 

وأضاف الناطق الاعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً قام لأسابيع بمتابعة ما ورد من معلومات وخيوط جديدة في القضية ومراجعة السّجلات التحقيقية وسجلات الترخيص لتقودهم في النهاية لتحديد المركبة والشّخص الذي ارتكب الحادث. 

وأكّد أنّه جرى إلقاء القبض على المشتبه به واعترف أنّه وقبل 23 عاماً وأثناء مسيره بالمركبة برفقة أحد أقاربه قام بدهس المتوفي ولم يقم بإسعافه واتّفق مع قريبه على عدم الإبلاغ عن الحادث وجرت إحالته والأوراق التحقيقية للقضاء.

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