حادث سير على طريق اربد - الزرقاء



الوكيل الاخباري - اصيب شخص بحادث تصادم وقع بين شاحنة وصهريج بترول على طريق صالحية العابد باتجاه الرويشد يوم امس، ما تسبب بانسكاب مادة البترول على جانب الطريق.



وقال ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية، اليوم الاثنين، ان فرق الدفاع المدني اسعفت المصاب الى مستشفى الرويشد وحالته العامة متوسطة، فيما تم التعامل مع الأثر المروري في الموقع .



واضاف، ان حادث سير آخر وقع صباح اليوم على طريق اربد الزرقاء ونتج عنه اصابة واحدة تم اسعافها الى مستشفى الامير راشد العسكري .

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