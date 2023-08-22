اصغرهم 7 اعوام .. من هم الأردنييون المتوفون بحادث سير السعودية أمس ؟

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي



خيم الحزن على مواقع التواصل بعد وفاة 5 أشخاص من عائلة اردنية واحدة بحادث سير مروع اثناء عودتهم من اداء مناسك العمرة بالقرب من مدينة الهفوف السعودية الى امارة ابو ظبي امس الاثنين .

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وبتفاصيل الحادثة قال احد اقارب العائلة لـ "الوكيل الإخباري " ان رب الاسرة مالك خرمة كان برفقة اطفاله الأربعة وزوجته اثناء عودتهم من اتمام مناسك العمرة الى امارة ابو ظبي حيث يقيمون وبالقرب من مدينة الهفوف السعودية تعرضت المركبة لانقلاب وتوفي الأب واطفاله الأربعة ونقلت الزوجة الى المستشفى.

واكد مقرب ان الحالة الصحية للام مستقرة.



واشار انه يعمل مديراً مالياً بامارة ابو ظبي ويقيم هناك منذ 20 عاماً متزوج ولديه اربعة اطفال ، اكبرهم الطفلة مايا 15 عاماً مجتهدة ومتابعة لقضايا علاج الأسنان ، وكانت تحلم بان تصبح طبيبة لمعالجة الأسنان مستقبلاً .



وشقيقها اكرم الذي يصغرها عاماً 14 سنة ، كان معروفاً لدى اسرتهم بهوايته للشؤون الرياضية وكرة القدم .



والطفلة دانا 12 عاماُ ، تهوى الفن وتبدع بالرسومات ، واصغرهم ديما 7 اعوام التي وصفها اقاربها انها طيبة القلب ومحبوبة لدى جميع افراد اسرتها .



وسيتم نقل الجثاميين الى الأردن والصلاة عليهم حيثما تصل وفتح بيت عزاء لهم في مسقط راسهم عمان .

