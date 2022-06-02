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الخميس، 02-06-2022 11:13 ص

اطلاق البرنامج الوطني لترشيد وحفظ الطاقة

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الوكيل الإخباري - أطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية رئيس مجلس صندوق الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة صالح الخرابشة اليوم الخميس، البرنامج الوطني لترشيد وحفظ الطاقة في القطاعات الحيوية والإنتاجية، الذي ينفذه صندوق الطاقة المتجددة في الوزارة لتعزيز تنافسية القطاعات.

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ووقع الخرابشة خلال الحفل 4 إتفاقيات للتعاون والتنسيق حول البرنامج بين (صندوق الطاقة المتجددة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجمعية البنوك ، وغرفة صناعة الأردن، وجمعية المستشفيات، وجمعية الفنادق).


وقال إن الفرص كبيرة في قطاع ترشيد وحفظ الطاقة، لذلك تأتي أهمية هذا البرنامج في إحداث أثر مباشر في خفض تكاليف فاتورة الطاقة على القطاعات المستهدفة وزيادة قدرتها التنافسية من خلال تنفيذ مشاريع شاملة للمنشآت المستهدفة تشمل إجراءات كفاءة وحفظ الطاقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على هذه المنشآت.


وأكد الخرابشة على أن الحكومة ومن خلال وزارة الطاقة وذراعها الهام صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة JREEEF تسعى بكافة السبل لتخفيف عبء فاتورة الطاقة عن مختلف القطاعات، تعزيزاً لقدرتها التنافسية، ولتخفيف فاتورة الطاقة عن كاهلها.

 


 




 

 


 

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