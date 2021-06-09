اطلاق اللجنة التوجيهية العليا لقطاع الاستشارات

الوكيل الاخباري -

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اطلقت غرفة تجارة الاردن، اللجنة التوجيهية العليا لقطاع الاستشارات بالشراكة والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ضمن برنامج الحوار بين القطاعين العام والخاص.وحسب بيان صحفي للغرفة، أطلقت اللجنة خلال اجتماع اليوم الاربعاء وترأسه النائب الاول لرئيس الغرفة وممثل قطاع الاستشارات والخدمات فيها جمال الرفاعي، وبعضوية ممثلين عن غرف التجارة بالمملكة، وجمعية المستشارين الاداريين، وملتقى سيدات الاعمال، والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.