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الخميس، 09-02-2023 07:30 م

اطلاق برنامج تدريبي لموظفي مركز دراسات اللاجئين باليرموك

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الوكيل الاخباري - بدأت في مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك، اليوم الخميس، أعمال البرنامج التدريبي لكوادر المركز في مجال التطوير الإداري ضمن مشروع LSFR والممول من الوكالة الهولندية للتعليم .

وقالت مديرة المركز الدكتورة ريم الخاروف، إن البرنامج الذي يستمر شهرين، يأتي لرفع كفايات ومهارات موظفي المركز، وإعداد هيكل تنظيمي معتمد على المهام ومنسجما مع مجالات عمل المركز وتطويرها في ظل المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية حول قضايا اللجوء والنزوح والهجرة القسرية.

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