"اليرموك" توضح حول مطالب العاملين بتثبيت عوائد الموازي

الوكيل الاخباري - أكد رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مساد، حرص الجامعة الدائم على تحسين الأوضاع المالية والمعيشية لأعضاء هيئتها التدريسية والإدارية، بما يتفق مع مصلحة الجامعة واستقرارها المالي.



جاء ذلك خلال لقاء مساد، اليوم الأحد، مع مجموعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية نفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الجامعة، على خلفية تخفيض عوائد برنامج الموازي والبرامج غير العادية.



وقال مساد إن جامعة اليرموك تؤكد في هذا الإطار أن انخفاض العوائد المالية لبرنامج الموازي العام الماضي، ناتج عن انخفاض المداخيل المالية لهذا البرنامج، الأمر الذي فرض انخفاضا في قيمة المكافأة الشهرية للعاملين في الجامعة.



وفيما يخص مطالب المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بعدم تخفيض عوائد الموازي دعا إلى تسليم رئاسة الجامعة مطالبهم بصورة رسمية مكتوبة، ليصار إلى رفعها لمجلس الأمناء صاحب الولاية للنظر فيها أصوليا، ومن ثم رفعها إلى مجلس التعليم العالي لإقرارها وفق الأصول، مؤكدا احترام رئاسة لهذه الوقفة ومطالب المشاركين فيها.

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