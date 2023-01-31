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الثلاثاء، 31-01-2023 07:31 م

ورشة باليرموك حول استراتيجيات التدريس الإبداعية

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الوكيل الاخباري - افتتح رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة "استراتيجيات التدريس الإبداعية في المرحلة الأساسية" التي نظمتها كلية التربية، وكرسي الألكسو للدراسات والبحوث التربوية بالتعاون مع مدرسة وأكاديمية التفاعل النموذجية.

وقال مساد، إن الورشة جاءت بهدف الإسهام بتطوير استراتيجيات التدريس، والارتقاء بممارسات المعلمين التربوية في إعداد طلبة منتجين ومفكرين ومنتمين لوطنهم وفق منظومة تواكب المستجدات العلمية والتربوية.

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