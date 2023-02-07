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الثلاثاء، 07-02-2023 04:12 م

جامعات تعلق دوامها ليوم غد الأربعاء - تحديث مستمر

bawabeh


الوكيل الإخباري - أعلنت جامعات اليوم الثلاثاء عن تعليق دوامها ليوم غد الأربعاء، نظرا للظروف الجوية السائدة:

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جامعة اليرموك

 

قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، تعليق دوام الجامعة ودوام المدرسة النموذجية فيها يوم غد الأربعاء الموافق 8-2-2023، حفاظا على سلامة الطلبة والعاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والفنية بسبب الظروف الجوية السائدة.


واستنثى القرار الدوائر الإدارية التي تتطلب طبيعة أعمالها غير ذلك.


كما وتقرر تأجيل مناقشات مشاريع التخرج والتي كان من المقرر عقدها يوم غد الأربعاء إلى إشعار آخر، ويتم ترتيب مواعيدها مع أساتذة المساقات.


كما وقررت كلية الطب تأجيل عقد جميع الأنشطة التعليمية/ للسنوات السريرية الثلاث، المقرر عقدها يوم غد إلى إشعار اخر.

 

جامعة البلقاء التطبيقية


قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني تعليق الدوام في الجامعة والكليات التابعة لها ليوم غد الأربعاء وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة، وحرصا من إدارة الجامعة على سلامة كافة كوادرها العاملة في مركز الجامعة في السلط وكافة كلياتها.

واستثنى تعليق الدوام كل من طبيعة عمله تقتضي غير ذلك، وبالتنسيق مع عمداء الكليات ومدراء الدوائر والوحدات المعنية.

 

الجامعة الأردنية

 

قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات تعليق الدوام الرسمي في الجامعة ليوم غد الأربعاء الموافق 8/2/2023، وذلك بسبب الظروف الجوية  السائدة، ويستثنى من القرار من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك.


ويشمل القرار تأجيل الفعاليات والأنشطة الأكاديمية، إلى اشعار آخر.

 

جامعة الحسين بن طلال

 

نظراً للأوضاع الجوية قرر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة تعليق الدوام الرسمي للعاملين في الجامعة ليوم الأربعاء الموافق 8/2/2023، على أن يتم تعويضه في وقت يحدد لاحقا.

 

واستثنى القرار كل من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك بالتنسيق مع مسؤوليهم.

 

الجامعة الهاشمية

 

قرر رئيس الجامعة الهاشمية تعليق دوام يوم الأربعاء في الجامعة، مع استثناء الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها خالف ذلك، وتمارس الجامعة الهاشمية أعمالها من اجتماعات عن بعد إذا اقتضت الحاجة لذلك.

 

جامعة العلوم والتكنولوجيا

 

قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، تعليق دوام الجامعة ليوم الأربعاء، واستثنى القرار من تتطلب طبيعة عمله خلاف ذلك.

 

 




 

 


 

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