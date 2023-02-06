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الإثنين، 06-02-2023 05:21 م

جامعات تعلق دوامها - أسماء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرّر رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مسّاد، تعطيل أعمال الجامعة غدا الثلاثاء؛ بسبب الظروف الجوية السائدة.

واستثنى القرار الدوائر الإدارية التي تتطلب طبيعة أعمالها خلاف ذلك.

وقررت الجامعة تأجيل مناقشات مشاريع التخرج التي كانت مقررة غدا إلى إشعار آخر، يتم ترتيب مواعيدها مع أساتذة المساقات.

بينما قررت كلية الطب تحويل جميع الأنشطة التعليمية/ للسنوات السريرية الثلاث، التي كانت مقررة غدا إلى نشاطات تعليمية "عن بعد".

وبناء على قرار وزارة التربية والتعليم، قرر مسّاد تعليق دوام طلبة المدرسة النموذجية غدا، حفاظا على سلامة طلبة المدرسة في ظل الظروف الجوية السائدة التي تشهدها المملكة.

وإلى ذلك، قرر رئيس جامعة ابن سينا للعلوم الطبية تعليق الدراسة ليوم غد الثلاثاء؛ نظرًا للأحوال الجوية السائدة وحرصا على سلامة الطلبة والعاملين.

كما قرّر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، الدكتور خالد السالم، تعطيل دوام الجامعة ليوم غد الثلاثاء؛ بسبب الظروف الجوية السائدة.

ويستثنى من القرار الدوائر الإدارية التي تتطلب طبيعة أعمالها خلاف ذلك.

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