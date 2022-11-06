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الأحد، 06-11-2022 07:55 م

اطلاق قوافل العزم لمعتمري مرضى السرطان

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الوكيل الاخباري - أطلقت جمعية نبض الحياة لرعاية مرضى السرطان في محافظات الجنوب اليوم الأحد قافلة العزم السادسة لمرضى السرطان لتأدية العمرة وزيارة الأماكن المقدسة بمكة والمدينة.

وقال النائب أيمن المجالى خلال رعايته حفل وداع المعتمرين ان هذه الخطوة تعد  لفتة إنسانية رائدة تجاه شريحة اجتماعية بحاجة لكل الدعم والرعاية من مختلف الجوانب النفسية والترفيهية والاجتماعية لرفع المعنويات والتسريع بالشفاء، والتخفيف على أسرهم ماديا ومعنويا.

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