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الثلاثاء، 23-01-2024 07:45 م

توضيح حول دوام المدارس يوم غد الاربعاء

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم ان الوزارة فوضت كما جرت العادة في مثل هذه الظروف الجوية الصلاحيات لمدراء التربية والتعليم في محافظات المملكة، لأخذ القرار المناسب فيما يتعلق بدوام المدارس او تعطيلها يوم غد الاربعاء .

بدورها دعت مديرية الأمن العام إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب تشكل الضباب وهطول الأمطار في مناطق من المملكة.

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وحذّرت ادارة الارصاد الجوية يوم الاربعاء من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

 

 

وقالت الأرصاد الجوية، إن الأجواء نهار يوم غدٍ الأربعاء، تبقى باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وماطرة في شمال ووسط المملكة، وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد تكون في ساعات الصباح غزيرة أحياناً في شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

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