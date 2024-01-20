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السبت، 20-01-2024 08:59 م

تنويه بشأن دوام المدارس الخاصة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت وزارة التربية والتعليم ان دوام المدارس الخاصة،في المملكة ، سيبدأ يوم الخميس الموافق 1/2/2024.

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وبينت وزارة التربية والتعليم مساء السبت ان غدا الاحد موعد الدوام الرسمي للمدارس الحكومية، وتمنت عودة سالمة لجميع الطلاب .

 

وأكدت الوزارة أن سبب وجود اختلاف هذا العام بين التقويمين الدراسيين، يعود لتطبيق المدارس الحكومية البرنامج الوطني للتدخلات العلاجية هذا العام، حيث يطبق طوال العام من خلال تحديد أول 10 دقائق من حصة الرياضيات لتطبيق أنشطة البرنامج، وتحديد حصتين من حصص اللغة العربية الأسبوعية لتطبيق أنشطة البرنامج، وهذا الإجراء يستلزم زيادة عدد أيام الدراسة الفعلية حتى لا يؤثر ذلك على تدريس المناهج الحالية.

 

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