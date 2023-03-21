اطلاق منصة التصدير الأردنية

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الاربعاء، منصة التصدير الأردنية، تحت رعاية الوزير يوسف الشمالي.



وجاء إنشاء المنصة بدعم من "مشروع التجارة لأجل التشغيل" المنفذ من قبل GIZ بالنيابة عن الوزارة الألمانية الإتحادية للتعاون الإقتصادي والتنمية BMZ وحكومة مملكة هولندا ، لتحقيق عدة أهداف تخدم زيادة الصادرات الأردنية إلى أوروبا ومختلف دول العالم.

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وأشار الشمالي خلال الحفل على أهمية العمل المستمر و التركيز على تطوير وترويج الصادرات الأردنية من سلع وخدمات، لما له من أثر إيجابي على التنمية الإقتصادية الشاملة وزيادة التشغيل للعمالة الأردنية، كما أطلق معاليه رسميا النسخة الأولى لمنصة التصدير الأردنية ليتم استخدامها من قبل الشركات والمصانع الأردنية.

