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الأحد، 01-10-2023 03:14 م

اعلان حكومي بشأن المطعوم الذي سيعطى لطلبة المدارس

وزارة الصحة



الوكيل الاخباري - يعقد وزيرا الصحة الدكتور فراس الهواري والاتّصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهنَّد مبيضين، يوم غد الاثنين، مؤتمرا صحافيا للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم.

ووفقا لوزارة الصحة، سيعقد المؤتمر في تمام الساعة الـ 1 ظهرا في وزارة الصحة، بحضور الناطق الإعلامي باسم نقابة الأطباء حازم القرالة، وأستاذ الأمراض المعدية والمطاعيم في مستشفى الجامعة الأردنية نجوى خوري، واستشاري أول الأمراض المعدية في مستشفى الجامعة الأردنية فارس البكري، واستشاري أول طب الأطفال في مستشفى الاستقلال علي عطية.

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