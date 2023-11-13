اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع سفارة هنغاريا في عمان واستناداً إلى مذكرة التفاهم حول التعاون ضمن إطار برنامج المنح الهنغارية الموقعة بين البلدين الصديقين عن بدء التقدم للاستفادة من المنح المقدمة من الجمهورية الهنغارية الصديقة للطلبة الأردنيين للعام الدراسي 2024-2025 وذلك ابتداءً من يوم الاربعاء الموافق 15-11-2023 ولغاية يوم الاثنين الموافق 15-1-2024، وفي البرامج الدراسية التالية:



برنامج البكالوريوس / كافة التخصصات المتاحة في الجامعات الهنغارية.

برنامج one- tier master (OTM) / تخصصات العلوم الطبية والصحية وكافة التخصصات التي تزيد مدة الدارسة فيها عن 4 سنوات (يعادل برنامج البكالوريوس).

برنامج الماجستير / كافة التخصصات المتاحة في الجامعات الهنغارية.

برنامج الدكتوراه / كافة التخصصات المتاحة في الجامعات الهنغارية.



يمكن للراغبين بالتقدم لهذه المنح الاطلاع على جميع الشروط والامتيازات الخاصة بالمنح وتقديم الطلب على الموقع الإلكتروني للجهة المانحة على الرابط التالي stipendiumhungaricum.hu

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