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الأربعاء، 20-09-2023 03:56 م

اعلان صادر عن وزارة العمل

العمل


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة العمل عن نشر مسودة نظام المكاتب الخاصة للتشغيل لسنة 2023 الصادر بمقتضى أحكام الفقرتين (أ+ج) من المادة العاشرة من قانون العمل على أيقونة التشاور الإلكتروني حول التشريعات الموجودة على موقعها الإلكتروني.

وأكدت الوزارة أنها تستقبل جميع الملاحظات والمقترحات حول مسودة النظام عبر البريد المعتمد لهذه الغاية ([email protected])، اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق  2023/9/20  وحتى يوم الخميس الموافق 2023/10/19.

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