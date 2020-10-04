اعلان هام للمتواجدين في مناطق الحظر الشامل

الوكيل الاخباري -

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بسبب وجود مناطق خاضعة للحظر الشامل ووجود ناخبين محجورين او معزولين بسبب جائحة كورونا، وحرصا من الهيئة المستقلة للانتخاب على تحقيق العدالة ومنح كافة راغبي الترشح فرصهم بالمساواةأتاحت لطالب الترشح المحجور او المعزول بسبب فيروس كورونا توكيل شخص لينوب عنه في تقديم طلب الترشح والحضور مع مرشحي القائمة والتوقيع نيابة عنه وغيرها من الاجراءات المتعلقة بالترشحولطالب الترشح وللمرشح المحجور او المعزول بسبب فيروس كورونا توكيل شخص لينوب عنه في الانسحاب وذلك وفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية رقم (6) لسنة 2016 وتعديلاته.وبينت الهيئة انه ولغايات تنظيم وكالة خاصة فإنه يتوجب تقديم استدعاء الى رئيس المحكمة ضمن الاختصاص المكاني في الدائرة الانتخابية من قبل الشخص الذي سينوب عن راغب الترشح حيث يسمي رئيس المحكمة كاتب العدل ويرافقه احد اعضاء لجنة الانتخاب للتوجه الى المكان الذي يتواجد فيه المحجور او المعزول ليتم بعد ذلك توقيعه على نموذج الوكالة الخاصةحيث ستقوم الهيئة بتأمين اللباس الخاص المعتمد وتحت اشراف الجهات الطبية المختصة حسب مقتضى الحال ووفقا للتعليمات الصادرة عن لجنة الاوبئة.