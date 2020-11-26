اعلان هام من التعليم العالي إلى الطلبة الدارسين في الخارج

الوكيل الإخباري- تدعو لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلبة الدراسات العليا الأردنيين الدارسين خارج المملكة، والذين ما زالوا على مقاعد الدراسة ولم يتمكنوا من إكمال مدة الإقامة في بلد الدراسة المطلوبة منهم أن يتقدموا بطلبات للجنة حيث ستقوم بدراسة كل حالة على حدا شريطة الآتي:

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1. أن يكون الطالب ملتحقاً بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية إعتباراً من بداية الفصل الثاني من العام الجامعي 2019 / 2020 وما قبل (الفصل الذي بدأت فيه جائحة كورونا)، على أن يحضر وثيقة من كلية الدراسات العليا في الجامعة تبين تاريخ التحاقه في الدراسة بالسنة والفصل.



2. إحضار ما يثبت من جهة رسمية أن الدولة التي يدرس بها لا تسمح للطالب بدخول أراضيها بسبب جائحة كورونا.



3. إحضار ما يثبت من الجامعة أن نظام الدراسة الوحيد حالياً لطلبة الدراسات العليا هو فقط " نظام الدراسة عن بعد".



4. بيان مدة الإقامة التي حققها في بلد الدراسة من واقع أختام الدخول والخروج في جواز السفر.



5. لا تنطبق هذه الآلية على طلبة الدراسات العليا الذين التحقوا بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية كطلبة مستجدين إعتباراً من بداية العام الجامعي (2020 / 2021).



وعلى الطالب أن يقوم بتقديم الطلب وإرفاق الوثائق المطلوبة من خلال منصة خاصة أطلقتها الوزارة لهذا الغرض يمكن الدخول عليها من خلال الرابط الآتي: http://rce.mohe.gov.jo/hesa/



حيث تؤكد الوزارة بأنها لن تستقبل أي طلب ورقي في حرم الوزارة، ولن تنظر في أي طلب غير مكتمل الوثائق.



وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة كانت قد قررت سابقاً تخفيض مدة الإقامة للطلبة الدارسين في الخارج بواقع ثلاث أشهر لطلبة درجة الماجستير في التخصصات الإنسانية والعلمية، إضافةً إلى درجة الدكتوراة في التخصصات الإنسانية، كما قررت تخفيض مدة الإقامة لطلبة درجة الدكتوراة في التخصصات العلمية بواقع أربع شهر، وذلك للطلبة الموجودين على مقاعد الدراسة في الفصل الثاني من العام الجامعي 2019 / 2020، حيث يأتي قرار التخفيض مراعاةً للظروف التي مر بها الطلبة نتيجةً لجائحة كورونا.



