اعلان هام من هيئة الطيران المدني للمسافرين الى دول الخليج

الوكيل الإخباري- دعت هيئة تنظيم الطيران المدني المسافرين للتواصل مع شركات الطيران بشأن حجوزاتهم؛ للتأكد من مواعيد الرحلات ومراجعتهم بشأن رحلات جرى إعادة جدولتها.

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وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن الإجراء يأتي في ظل الأحوال الجوية التي شهدتها بعض دول الخليج العربي في اليومين الماضيين، وأدت إلى إلغاء أو تغيير موعد بعض رحلات الطيران من و إلى الأردن.



وكانت مطارات دبي طلبت من المسافرين عدم التوجه إلى المطار إلا في حالات الضرورة القصوى، بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة.

وأفادت بوجود تأخير في جدول الرحلات وتحويلات في مسار عدد آخر منها بشكل مستمر.