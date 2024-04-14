الأحد 14-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الطيران المدني يكشف سبب تأثر حركة الطائرات في الأجواء الأردنية

الأحد، 14-04-2024 12:17 ص

تنويه صادر من الشركة الأردنية للطيران

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الوكيل الاخباري - اعزائنا المسافرين عبر خطوط الشركة الاردنية للطيران خلال الساعات القادمة ، نود ان نلفت انتباهكم انه تم ايقاف جميع الرحلات القادمة و المغادره اليوم 13/4/2024 من الساعة11:00 ليلا و لمدة 6 ساعات قادمة و هذا حسب تصريح صادر من مطار الملكة علياء الدولي و هيئة تنظيم الطيران المدني .

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و بناءا على ذلك نرجو من جميع المسافرين عبر خطوط الاردنية للطيران التواصل مع مركز الحجز الرئيسي و متابعة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة لوضعكم بصورة كل جديد يصلنا عن وقت عودة حركة الطائرات من جديد 

مركز الحجز الرئيسي :
009265501760
شاكرين لكم تفهمك و دمت بسلام 

الاردنيه للطيران

 




 

 


 

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