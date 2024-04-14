تنويه صادر من الشركة الأردنية للطيران

الوكيل الاخباري - اعزائنا المسافرين عبر خطوط الشركة الاردنية للطيران خلال الساعات القادمة ، نود ان نلفت انتباهكم انه تم ايقاف جميع الرحلات القادمة و المغادره اليوم 13/4/2024 من الساعة11:00 ليلا و لمدة 6 ساعات قادمة و هذا حسب تصريح صادر من مطار الملكة علياء الدولي و هيئة تنظيم الطيران المدني .

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و بناءا على ذلك نرجو من جميع المسافرين عبر خطوط الاردنية للطيران التواصل مع مركز الحجز الرئيسي و متابعة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة لوضعكم بصورة كل جديد يصلنا عن وقت عودة حركة الطائرات من جديد



مركز الحجز الرئيسي :

009265501760

شاكرين لكم تفهمك و دمت بسلام



الاردنيه للطيران