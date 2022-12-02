اعمال شغب بإربد اثر وفاة شخص بمشاجرة - صور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اندلعت أعمال شغب في منطقة ايدون بمحافظة اربد مساء الجمعة على اثر وفاة شخص بمشاجرة يوم امس ،وفق شهود عيان .



وقال الشهود ان عددا من الأشخاص اغلقوا الطريق الرئيسي بالإطارات المشتعلة والحجارة.



وهرعت الاجهزة الامنية الى الموقع وباشرت التعامل مع المتواجدين بالمكان .



بدوره أكد مصدر أمني أنه وصل إلى المستشفى شخص خمسيني متوفياً مساء أمس الخميس إثر تعرضه للضرب من قبل أشخاص في منطقة دوار العيادات في محافظة اربد



وأضاف المصدر لـ "الوكيل الاخباري" انه تم تحويل الجثة للطب الشرعي وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة.

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